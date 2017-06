Belgische voetbalbond krijgt andere voorzitter

Nederlandse Lemoine naar finale in Ystad

13:08 Quirine Lemoine heeft de finale gehaald van het ITF-toernooi in Ystad in Zweden. De Nederlandse tennisster zette vandaag in de halve eindstrijd de Spaanse Maria-Teresa Torro-Flor aan de kant. Lemoine verloor wel de eerste set: 3-6 6-4 6-3.