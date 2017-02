Benfica pakt koppositie terug met zege op Braga

De koploper heeft door de zege weer één punt meer dan FC Porto, dat vrijdagavond al met 4-0 had gewonnen van CD Tondela.



Benfica won afgelopen dinsdag nog met 1-0 van Borussia Dortmund in het heenduel in de achtste finales van de Champions League. Tegen Sporting Braga was Kostantinos Mitroglou opnieuw de matchwinner. De Griek maakte ook al het enige doelpunt tegen de Duitsers en was nu weer trefzeker.



Bas Dost blijft met 17 treffers de topscorer in de Liga NOS, de Portugese competitie. De Nederlander scoorde gisteravond niet bij de 1-0-zege van Sporting Portugal op Rio Ave. Sporting staat derde op tien punten achterstand van Benfica. André Silva van FC Porto staat tweede op de topscorerslijst in Portugal met 13 treffers achter zijn naam.