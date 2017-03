Benzema vindt beleid Deschamps 'niet eerlijk'

Benzema kreeg in december 2015 van de Franse voetbalbond te horen dat hij voorlopig niet welkom was in de nationale selectie omdat hij eerder verwikkeld was in een afpersingszaak met een seksvideo van collega-international Mathieu Valbuena. De 29-jarige Benzema miste daardoor onder meer het Europees kampioenschap van vorig jaar. De schorsing van Benzema liep tot september, maar ook daarna riep Deschamps hem nog niet op. ,,Ik wil praten met de trainer, dan kan hij mij vertellen wat hij denkt. Dat wil ik graag weten'', aldus Benzema.



Frankrijk won in oktober in de WK-kwalificatie met 0-1 van Oranje, en gaat aan kop in groep A van het Europese kwalificatietraject voor het WK van 2018 in Rusland.