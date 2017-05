Benzema wacht op uitleg Deschamps: Hij moet eerlijk zijn

Onvrede

In de Franse sportkrant L'Equipe uitte Benzema zijn onvrede over het uitblijven van een uitnodiging voor een interland met Frankrijk. ,,Als de bondscoach in mijn gezicht durft te zeggen dat het alleen om voetbalredenen is dat ik niet word opgeroepen, dan kan ik daar mee leven en blijf ik hard werken", zei de gefrustreerde spits. ,,Is het om andere redenen, dan moet hij het zeggen en dan ben ik klaar met hem."