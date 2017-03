Bergkamp en Dream Team uit 2004 steunen Wenger

De hashtag #wengerout was kort na het tweede pak slaag van Bayern in één week zelfs even trending op Twitter. De dubbele Europese oorwassing was voor veel fans van The Gunners het dieptepunt in een serie Arsenal-onwaardige duels. Zaterdag vloog er net na de 3-1 van West Bromwich Albion zelfs een vliegtuigje boven boven stadion The Hawthorns met een gigaspandoek met #WengerOut.



Arsène Wenger, in Londen én ver daarbuiten decennialang op handen gedragen, wankelt op zijn sokkel. Gevallen is hij echter nog niet. Wenger staat in zijn 21ste seizoen als manager van Arsenal nog altijd aan het roer in het Emirates-stadion, maar de vraag is voor hoe lang.



Should he Stay or Should he Go?, kopten Engelse media met een knipoog naar de wereldhit van de Londense punkers van The Clash. The Independent stelde die vraag ook serieus, en niet aan de minsten. De Engelse krant zocht de spelers op die Arsenal in 2004 aan zijn laatste scalp in de Premier League hielpen. Nog altijd zijn Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira, Sol Campbell en uiteraard Dennis Bergkamp niet 'afgelost'. Ook in het dertiende seizoen na de laatste titel gaat het Arsenal niet lukken.



Is het Wenger-effect uitgewerkt? Nee, roepen de clubiconen ondanks de huidige zesde klassering in de Premier League in koor. Lauren, de Kameroener die tussen 2000 en 2006 op Highbury actief was: ,,Zijn successen bij Arsenal zijn boven alle kritiek verheven. Zijn standaard is nu Arsenals standaard. Als je dat model verandert door elke zomer 200 miljoen te spenderen aan één topper, kom je aan de cultuur van Arsenal. Dat is niet de weg.''