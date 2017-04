Berlusconi verkoopt AC Milan aan Chinese investeerders

Hamilton heeft wel oren naar MotoGP, Nascar of de Daytona500

14:45 Nu Fernando Alonso dit seizoen een GP laat schieten voor deelname aan de Indy500, mogen al zijn Formule 1-collega’s ook hardop dromen over eventuele uitstapjes. Zo wil Lewis Hamilton ooit ook wel eens wat anders. ,,MotoGP. Of Nascar. Of Daytona500.''