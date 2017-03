Beroepszaak Messi drie dagen voor 'Clásico'

Messi en zijn vader Jorge werden in juli door een Spaanse rechter schuldig bevonden aan belastingfraude. Ze kregen een gevangenisstraf van 21 maanden en boetes van 2 en 1,5 miljoen euro opgelegd. Voor celstraffen lager dan twee jaar hoeft in Spanje iemand die niet eerder is veroordeeld normaal gesproken niet de gevangenis in. Messi en zijn vader gingen in beroep.