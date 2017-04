Tennisster Kiki Bertens heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Stuttgart moeten buigen voor Svetlana Koeznetsova. De 25-jarige Westlandse liet de als achtste geplaatste Russin ontsnappen in de derde set, op het moment dat ze zelf de overhand leek te hebben. Koeznetsova trok de partij dankzij een break in de zesde game naar zich toe: 6-3 5-7 6-3.