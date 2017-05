Bertens eenvoudig door in Neurenberg

Sijsling geeft op in kwalificatie Roland Garros

12:54 Igor Sijsling heeft opgegeven in zijn partij in de eerste kwalificatieronde voor Roland Garros. De Amsterdammer staakte de strijd tegen de Slowaak Jozef Kovalik na de eerste set, die hij met 6-4 had verloren. De reden van zijn opgave is nog niet duidelijk.