Bertens onderuit in kwartfinale Madrid

Bertens kende een goede week in Madrid, ze won drie partijen in twee sets, maar had zich met nog een zege een prima dienst bewezen. Een halvefinaleplaats bij het grote toernooi had haar nog eens 175 punten opgeleverd. Daarmee was de buffer voor de komende weken, waarin ze toernooiwinst in Neurenberg en een halve finale op Roland Garros heeft te verdedigen, groter geweest. Bovendien had Bertens zich maandag dan de nummer 18 van de wereld mogen noemen, een nieuwe hoogste ranking. Nu wordt ze voorbijgestreefd door Sevastova en zal ze op plek 20 staan.