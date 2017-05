Bertens stoomt door naar derde ronde in Rome

De 25-jarige Wateringse begon uitstekend in Rome tegen de achttienjarige Bellis. Met gedecideerd afwisselend tennis brak ze Bellis op haar tweede servicegame en liep uit naar een 4-1 voorsprong. De Amerikaanse kwam echter sterk terug tot 4-4 maar in een lange laatste game wist Bertens toch de eerste set naar zich toe te trekken.



Het verzet van Bellis was gebroken en Bertens ging steeds beter spelen. De Nederlandse, vijftiende geplaatst in Rome, stond geen game meer af en is klaar voor de derde ronde.



Het was de eerste ontmoeting tussen Bertens en Bellis. In de derde ronde treft de Wateringse de winnares van het duel tussen Dominika Cibulkova en Ekaterina Makarova.