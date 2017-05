Bertens treft Kroatische in eerste ronde Roland Garros, ongunstige loting Haase

Bertens heeft in Parijs veel punten te verdedigen na haar halve finale van vorig jaar. Het zal wel lastig worden voor de als achttiende geplaatste Wateringse, gezien het kwart waarin ze zich bevindt. In de derde ronde zou ze, als alles goed gaat, stuiten op voormalig nummer 1 van de wereld Caroline Wozniacki.



In de ronde daarna kan ze Angelique Kerber tegenkomen, de huidige mondiale nummer 1. Vorig jaar zorgde Bertens nog voor een grote verrassing door de Duitse er al in de eerste ronde uit te knikkeren.



Ook Petra Kvitova zit in het kwart van de Nederlandse. De Tsjechische maakt in Frankrijk haar terugkeer op de tennisbaan nadat ze in het najaar van 2016 gestoken werd tijdens een inbraak in haar huis. Door haar beschermde ranking is zij als vijftiende geplaatst in Parijs.



Naast Bertens doen nog twee Nederlandse vrouwen mee aan het toernooi. Richèl Hogenkamp is al zeker van deelname, nadat zij vanmiddag te sterk was voor Heather Watson in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Haar opponente in de eerste ronde is nog niet bekend. Later vandaag beslissen Arantxa Rus en Quirine Lemoine onderling wie de derde Nederlandse wordt in het hoofdtoernooi.



De grote afwezige in het vrouwentoernooi is Serena Williams. Zij ontbreekt dit jaar vanwege haar zwangerschap.