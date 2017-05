Bijna twee miljoen kijkers voor voetbalshow Ajax

Zelfs Michael Jordan is niet veilig voor LeBron James

9:01 LeBron James was vannacht weer een klasse apart bij Cleveland Cavaliers. De sterspeler van de titelhouder in de NBA bracht in de thuiswedstrijd tegen Toronto Raptors 39 punten op zijn naam. Mede door de grote inbreng van de 32-jarige Amerikaan wonnen de Cavaliers met 125-103.