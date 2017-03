Bilic hoopt dat 'Wonder van Barcelona' zijn West Ham inspireert

FC Barcelona maakte woensdag in de achtste finales van de Champions League een 4-0 uitnederlaag tegen Paris Saint-Germain ongedaan dankzij een onwaarschijnlijke inhaalrace. Het werd 6-1 in Camp Nou, met drie doelpunten van de thuisclub in de laatste zeven minuten.

,,We zeggen altijd: het is nooit over. Dit was het bewijs ervan. Het is een duel wat je als voorbeeld kunt nemen wanneer je je spelers wilt overtuigen dat alles mogelijk is in voetbal. Je zag niet alleen de kwaliteit van de Barcelona-spelers, maar ook hoe topspelers als die van Paris Saint-Germain aan druk ten onder kunnen gaan.''