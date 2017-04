Björn Kuipers en Massimiliano Allegri: altijd wat

Een siddering liep gisteren over de rug van de Oude Dame toen bekend werd dat de UEFA Björn Kuipers had aangesteld voor de return in Camp Nou. Want Massimiliano Allegri en Kuipers, was dat in de recente geschiedenis niet altijd wat? Het nieuws was in elk geval koren op de molen van de Italiaanse en Spaanse sportkranten Gazzetta dello Sport en Marca, die prompt de archieven indoken en alvast een vergrootglas legden over Kuipers. Ze toverden een aantal incidenten boven tafel die Juventus en Allegri een nog allerminst gerust gevoel zullen bezorgen.