Blind: Misschien besef ik het nog niet helemaal

Misschien besef ik het nog niet helemaal, maar een Europese finale winnen is bijzonder. Hier werken we heel hard voor. Ons tactisch plan heeft goed uitgepakt. We weten dat we vooral voetballend heel sterk zijn en dat we een sterk middenveld hebben. We probeerden vanuit de tweede bal naar hun goal te voetballen en dat resulteerde in twee doelpunten. Drie prijzen in een jaar (Europa League, EFL Cup en de Community Shield, red.), dat is fantastisch. Ik ben heel blij.