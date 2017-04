Boat Race gaat mogelijk niet door om gevonden WO II-bom

Curlers beginnen met nipte nederlaag aan WK

10:40 De Nederlandse mannenploeg is in Edmonton met een nipte nederlaag begonnen aan het WK curling. Duitsland was in de verlenging ('extra end') net te sterk: 6-5. Ondanks de verliespartij in het volgepakte stadion in Canada hield vice-skip Wouter Gösgens (18) een goed gevoel over aan het openingsduel.