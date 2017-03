Boëtius zou graag feest vieren met Immers en Vormer op de Coolsingel

,,Het begint te kriebelen", antwoordt Boëtius op de vraag of hij nerveus is. ,,Ik had er laatst de pest in omdat ze verloren van Sparta, maar toen ik zag dat Ajax ook maar gelijkspeelde, voelde ik me al een stuk beter. Feyenoord zou die titel verdienen, ze komen van zo ver. Ik ben trots dat ik er deel van heb kunnen uitmaken en dat vergeet je niet."



Met Lex Immers en Ruud Vormer voetballen er nog twee oud-Feyenoorders in België. Boëtius heeft er wel oren naar om met zijn voormalige teamgenoten naar de Coolsingel te gaan voor een feestje. ,,Als zij dat zien zitten, dan rijden we er gewoon samen naartoe, graag zelfs", lacht hij. ,,Het waren twee geweldige ploegmakkers."



Boëtius geeft in het interview ook te kennen dat hij nog in Oranje gelooft. ,,Ja, dat laat me niet los. Ik heb één interland gespeeld tegen Frankrijk in een vol Stade de France, dat vergeet je niet. Ik was ook heel dicht bij een selectie voor het WK in Brazilië, maar toen viel ik als een van de laatsten af. De nationale ploeg is iets waar je heel erg naar verlangt, maar je weet ook wat eraan voorafgaat. Hard werken en presteren."