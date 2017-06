Bondsvoorzitter om tafel met Ziyech en Renard

Ziyech weigert onder Renard voor Marokko uit te komen. Ondanks dat de Ajacied in de selectie zat voor de duels met Oranje en Kameroen kwam hij niet opdagen.

De bondsvoorzitter: ,,Ziyech heeft een prima band met Marokko, zijn inzet staat niet ter discussie en Renard is overtuigd van de voetbalkwaliteiten van Ziyech. We moeten het nu alleen uitpraten.''

Lakjaa waarschuwt wel: ,,Geen enkele bondscoach, speler of bondsvoorzitter is groter dan het Marokkaanse elftal. Het Marokkaanse elftal is van 35 miljoen Marokkanen.''