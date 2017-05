Borussia Dortmund ontslaat trainer Tuchel

De ploeg van Tuchel sloot een roerig seizoen zo toch nog af met een prijs. Dortmund kon zich in de Bundesliga niet mengen in de strijd om de landstitel en moest genoegen nemen met de derde plaats, achter Bayern München en nieuwkomer RB Leipzig. In de Champions League werd 'BVB' in de kwartfinale uitgeschakeld door AS Monaco, al werd dat tweeluik toch vooral overschaduwd door de bomaanslag op de spelersbus van de Duitsers.