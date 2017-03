Borussia Dortmund slaat vroege slag met binnenhalen Dahoud

Dahoud had bij Gladbach nog een contract tot medio 2018. Bij Borussia Dortmund tekent hij een contract tot de zomer van 2022. De in Syrië geboren middenvelder is bezig aan een uitstekend seizoen bij Gladbach, de huidige nummer tien in de Bundesliga. Hij staat na 32 duels op twee treffers. Vorig seizoen kwam hij tot vijf treffers in 41 duels.



De Koerdische Dahoud werd geboren in Syrië, maar moest al gauw vluchten voor het regime van Bashar Al-Assad. Hij begon in zijn nieuwe thuisland Duitsland met voetballen bij SC Germania Reusrath en kwam via Fortuna Düsseldorf in 2010 terecht bij Borussia Mönchengladbach.



Dahoud is sinds 2014 jeugdinternational van Duitsland. Hij kwam tot op heden zes keer uit voor Jong Duitsland.