Bosz baalt van nederlaag en arbiter

Kasper Dolberg leek Ajax in de slotfase voor een nederlaag te behoeden, maar de Portugese arbiter Artur Soares Dias keurde een tweede doelpunt van de Deense spits van Ajax af. ,,Dat was in Engeland niet gebeurd'', zei Bosz. ,,Maar in Denemarken met een Portugese arbiter dus wel. Dolberg gooit alles wat hij heeft in de strijd. Hij gaat voor de bal, misschien op een onorthodoxe manier. Maar goed, hij telde niet. Dat was jammer, want met twee invallers leken we op weg naar de 2-2'', doelde de oefenmeester op David Neres en Hakim Ziyech.



,,We begonnen heel slecht en hadden het een paar minuten moeilijk. Daarna zijn we gaan voetballen en kwamen we in onze kracht", vervolgde Bosz. ,,We hadden de wedstrijd onder controle en maakten de 1-1. In het begin van de tweede helft speelden we heel goed. We drongen Kopenhagen helemaal terug. Juist in die fase viel de 2-1. Daar ben ik ziek van. Nu moeten we thuis winnen. Helaas moet dat zonder Davy Klaassen gebeuren.''



Lasse Schöne hield ook geen goed gevoel over aan de nederlaag. ,,Volgens mij zat er veel meer in. Het is lastig om tegen FC Kopenhagen te scoren, maar dat is nu ook gelukt. Thuis pakken we ze. We moeten niet dramatisch over deze nederlaag doen.''