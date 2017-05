Bosz geeft interview in show van oud-trainer

Koolhof en Middelkoop gaan zonder te spelen door naar laatste vier

21:41 AIX-EN-PROVENCE – Tennissers Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop staan in de halve finale in Aix-en-Provence. Bij de laatste acht van het Franse challengertoernooi hoefden de tennissers uit Duiven en Breda daarvoor niet eens in actie te komen.