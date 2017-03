Bosz: Ik houd me nu nog niet bezig met Schalke

,,Dat is de taak van Tonnie Bruins Slot. Ik houd me daar nu niet mee bezig", vervolgt de trainer van Ajax. ,,We richten ons vanaf nu weer op de competitie."

Ajax bereikte de laatste acht van het Europese toernooi door het Deense Kopenhagen gisteren in de achtste finales uit te schakelen. ,,De hoeveelheid berichten en appjes was enorm. Daaraan merk je dat we iets bijzonders hebben gepresteerd. Maar aan de andere kant realiseer ik me ook dat we nog niks hebben gewonnen, dus ik dacht ook alweer vrij snel aan de volgende ronde, want die willen we ook doorkomen. Daar gaan we uiteraard alles aan doen'', aldus Bosz.