Bosz vertrouwt volledig op De Ligt

FC Kopenhagen is levensgevaarlijk uit dode spelmomenten en heeft fysiek sterke spelers in het elftal. Ook een reden om de grote De Ligt op te stellen? Bosz: ,,Als je het zou bekijkt had ik ook voor Heiko Westermann kunnen kiezen, die is langer dan De Ligt. Maar ik ben dus erg tevreden met de manier waarop De Ligt speelt. Dus staat hij er in.’’



Ook Joël Veltman is geschorst. Voor hem in de plaats mag Kenny Tete weer eens een keer spelen. Naast De Ligt in het centrum van de verdediging zal Bosz kiezen tussen Nick Viergever en Jairo Riedewald die allebei terugkeren na een blessure. Viergever is Bosz’ vaste man achterin, maar hij had lovende woorden over voor Riedewald. ,,Jairo heeft erg goed gespeeld de laatste weken. Weer laten zien dat hij een echte eerste-elftal-speler is.’’