Bosz wil meer: Zitten nu geen koekenbakkers meer bij

Treffer Strootman baat Roma niet, knappe comeback Schalke

16 maart Een treffer van Kevin Strootman was donderdag niet genoeg voor AS Roma om de kwartfinale van de Europa League te bereiken. De Romeinen wonnen thuis weliswaar met 2-1 van Olympique Lyon, maar dat was niet genoeg na de nederlaag van 4-2 in Frankrijk.