Bouchard haalt weer uit naar Sjarapova: Ze was mijn idool, maar alles was nep

Sjarapova zat een dopingschorsing van vijftien maanden uit, maar is inmiddels weer terug op het hoogste niveau. De Russin maakt de tongen los sinds ze in het toernooi van Stuttgart haar rentree maakte. De organisatie van Roland Garros besloot de Russische tennisdiva, vijfvoudig winnares van een grandslamtoernooi, geen wildcard te verstrekken.

Bouchard was destijds al zeer uitgesproken over de terugkeer van Sjarapova. ,,Ze is een bedrieger en ik vind dat bedriegers in welke sport dan ook niet meer mogen meedoen. De profbond WTA geeft het verkeerde signaal aan jonge kinderen door te zeggen: bedrieg de boel maar en we verwelkomen je daarna weer met open armen'', zei ze toen.