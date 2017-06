Bournemouth haalt 34-jarige spits Defoe gratis binnen

Defoe had een clausule in zijn contract bij Sunderland, waarin stond dat hij bij degradatie transfervrij kon vertrokken. Hij keert nu dus terug naar Bournemouth, waar hij in het seizoen 2000/2001 op huurbasis al speelde in de Second Division. Bournemouth komt sinds de zomer van 2015 uit in de Premier League, waarin het de afgelopen twee seizoenen onder trainer Eddie Howe (39) op de zestiende en negende plaats eindigde.