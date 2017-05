Boze Mathieu mist respect

,,Het is genoeg geweest met die afscheids-wildcards. 'Paulo' is niet de toekomst, zijn loopbaan ligt voor het grootste deel achter hem'', zei Giudicelli, voorzitter van de Franse tennisbond, eerder in de week.

Mathieu wachtte met reageren tot hij via de kwalificaties alsnog het hoofdtoernooi had bereikt. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Belg David Goffin. ,,Iemand die zulke dingen zegt snapt niets van topsport'', zei Mathieu, ooit de nummer 12 van de wereld, zaterdag in de Franse sportkrant L'Équipe. ,,Ik ben geblesseerd geweest, heb zes tot acht weken niets kunnen doen. Maar dat weten ze niet. Ik ben totaal respectloos behandeld'', meende Mathieu, die twee keer de vierde ronde bereikte in Parijs.