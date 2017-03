Braziliaan scoort direct vanaf de aftrap

Vitesse-keeper Tornes: ‘Ik geef mezelf een zeven’

18:59 ZWOLLE - Michael Tornes verving zaterdag tegen PEC Zwolle Eloy Room in het doel van Vitesse. De international van Curaçao haakte in Overijssel af met een liesblessure. Daarmee stond de Deen voor het eerst in de competitie in de basis bij de Arnhemse club.