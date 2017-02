Braziliaanse voetbalbond ontslaat Micale half jaar na goud in Rio

Micale liep onlangs met de Braziliaanse beloften kwalificatie mis voor het WK voor spelers onder 20 jaar. Met onder anderen Ajax-aanwinst David Neres in de ploeg eindigde Brazilië op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap als vijfde, alleen de beste vier landen gaan naar het WK in Zuid-Korea. Die deceptie betekende het einde van Micale.

Hij had vorig jaar nog de leiding over het olympische elftal van zijn land, omdat Carlos Dunga kort daarvoor was ontslagen als bondscoach van het 'grote' Brazilië. Zijn ploeg won de finale in Maracanã tegen Duitsland via strafschoppen en pakte daardoor de enige nog ontbrekende prijs, olympisch voetbalgoud.