Brazilië bij zege op Uruguay al bijna zeker van WK

Jong Achilles’29 wint door werelddoelpunt Versteegen

23:01 UDEN – Jong Achilles’29 heeft woensdagavond een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie uit de zondagse derde divisie. Het beloftenteam van de Groesbeekse eerstedivisionist was in Uden te sterk voor concurrent UDI’19: 1-2.