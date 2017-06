Brazilië na razendsnelle goal ruim langs Australië

Caruso nieuwe leider in Zwitserland, Kruijswijk finisht als derde

17:33 Damiano Caruso is de nieuwe geletruidrager in de Ronde van Zwitserland. De Italiaan van BMC finishte in de vierde etappe als tweede achter de verrassende etappewinnaar Larry Warbasse en neemt de leiding over van Michael Matthews.