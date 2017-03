Brazilië te sterk voor Paraguay in São Paulo

Memphis Depay: Laten we maar positief blijven

0:21 Memphis Depay was in de Arena de uitblinker aan Nederlandse zijde. Met enkele frivole acties vermaakte de speler van Olympique Lyon dinsdagavond als spits van het Nederlands elftal tegen Italië (1-2) het publiek. ,,Maar uiteindelijk hebben we wel verloren'', treurde hij.