Britse media vol lof over heldenrol Janssen

Zijn hakbal op de aanstormende Son Heung-min, in blessuretijd, verbaasde zijn vele critici. De spits kreeg links en rechts complimenten voor zijn aandeel in de zege.



,,Janssen verloochende zijn houterige lijf door met een fijne voetbeweging de bal in de loop van Son te hakken”, merkte The Times op. The Daily Mail noemde zijn werk als aanspeelpunt ‘briljant’. In The Sun werd de eerder afgeschreven Oranje-international beloond met een ‘7’. Zelfs analyticus Ian Wright, die hem bij elk optreden afbrandt, kon er niet om heen. ,,Eerlijk is eerlijk”, zei de ex-spits bij de BBC. ,,Janssen deed het heel aardig.”



Als de ommekeer van Spurs niet zo laat in het duel had plaatsgevonden, zou Janssen meer prominent op de pagina’s van de Britse kranten hebben gestaan. De meeste verslaggevers hadden hun verhalen én oordelen al klaarliggen, toen Swansea City alsnog van de mat werd gespeeld. Tussen de 88ste en de 94ste minuut scoorde Tottenham driemaal, via Dele Alli, Son en uitblinker Christian Eriksen.



De show van Janssen begon pas na de gelijkmaker van Alli (1-1). Zijn hakbal op Son (1-2) sprong als vanzelf het meest in het oog, maar zijn aandeel bij de derde treffer (1-3) was ook niet gering. Hij hield de bal bij een counter net zolang vast, totdat Alli langszij kwam sprinten. De Engelsman bracht vervolgens Eriksen in stelling. Door deze helderheid van geest was de overwinning veiliggesteld.



,,Alle spelers verdienen lof voor dit resultaat”, jubelde coach Mauricio Pochettino na afloop. Hoe broodnodig Janssen een sterk optreden nodig had, maakte de Argentijn indirect duidelijk. Ondanks de afwezigheid van topscorer Harry Kane en een handvol basiskrachten, moest hij op de bank beginnen. Pas een half uur voor tijd mocht Janssen plaatsmaken voor Moussa Sissoko, met afstand de slechtste speler op het veld.



Door zijn heldenrol verdween Janssen zowaar uit de lijstjes van ‘grootste miskopen’. Zijn plek werd in tabloids als de Daily Express stilzwijgend overgenomen door Sissoko. Spurs blijft door de late ontsnapping in het spoor van koploper Chelsea. Zonder Janssen was, zo gaf Eriksen toe, de titelstrijd voorbij geweest. ,,Ja, natuurlijk”, zei de Deen. ,,Dan was het gat tien punten geweest, met nog acht wedstrijden te gaan. Heel, heel moeilijk.”