BT betaalt 1,4 miljard euro voor TV-rechten Champions League

Per seizoen gaat het om 394 miljoen Engelse pond, ruim 455 miljoen euro, waarmee BT bijna een derde meer betaald dan in de huidige in 2015 afgesloten verbintenis. In 2013 ging BT de concurrentie met sportzender Sky aan door de rechten van de belangrijkste Europese voetbalcompetitie binnen te halen, toen nog voor 345 miljoen euro per seizoen. Sky, dat de rechten op de Engelse Premier League bezit, reageerde door te verklaren dat het meer is dan een sportzender. Een aantal Amerikaanse series en films is inmiddels op Sky te zien.