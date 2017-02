Buffon en Casillas, al ruim 20 jaar aan de top

De beginjaren van Buffon

Gianluigi Buffon werd op 28 januari 1978 geboren in Carrara, een klein kustplaatsje in het noordwesten van Italië. Zijn keeperstalent was al snel zichtbaar en op zijn dertiende kon de kleine Gigi kiezen uit drie clubs: AC Milan, Bologna en Parma. Het werd de laatste, Parma. Buffon maakte zijn debuut op 19 November 1995 in een thuiswedstrijd tegen het grote AC Milan. Dat het die middag 0-0 bleef is niet zo gek als je kijkt naar de verdedigers van beide ploegen. Bij Parma waren dat Roberto Mussi, Fabio Cannavaro, Fernando Couto en Nestor Sensini. Bij AC Milan hielden Christian Panucci, Franco Baresi, Paolo Maldini en Alessandro Costacurta de boel op slot. Geen doorkomen aan voor Gianfranco Zola en Hristo Stoichkov (Parma) en Roberto Baggio en George Weah (AC Milan).



Buffon keepte dat seizoen nog zes duels en was de vijf seizoenen daarna de vaste doelman van Parma. De club is inmiddels afgegleden naar Lega Pro (derde niveau van Italië), maar was in de jaren '90 een subtopper in de Serie A en Europa. Parma greep in 1997 net naast de Scudetto (twee punten minder dan Juventus), maar veroverde twee jaar later wel de UEFA Cup en de Coppa Italia.

Volledig scherm Gianluigi Buffon tijdens Parma - Fiorentina in 1998. © Getty

De beginjaren van Casillas

Iker Casillas werd op 20 mei 1981 geboren in Móstoles, een klein voorstadje van Madrid. Op zijn negende werd Casillas opgenomen in La Fábrica, de jeugdopleiding van Real Madrid. Als Casillas pas 16 jaar oud is, op 27 november 1997, mag hij voor het eerst op de bank zitten bij het Champions League-duel tussen Rosenborg en Real Madrid. Zijn officiële debuut volgt uiteindelijk pas twee jaar later in San Mamés, bij Athletic Bilbao - Real Madrid (2-2). Casillas keept dat seizoen liefst 47 wedstrijden en is op 24 mei 2000 de jongste keeper ooit in een Champions League-finale. De Spanjaard is dan net vier dagen 19 jaar en wint de finale in het Stade de France met 3-0 van Valencia.

Volledig scherm Iker Casillas op 14 maart 2000. © Getty

1995/1996

Buffon: 9 wedstrijden. Parma wordt dit seizoen zesde in de Serie A. Buffon gaat na dit seizoen met Italië mee naar de Olympische Spelen in Atlanta, maar komt daar niet in actie.

1996/1997

Buffon: 28 wedstrijden. Parma wordt dit seizoen tweede in de Serie A, op slechts twee punten achterstand van Juventus.

1997/1998

Buffon: 46 wedstrijden. Parma wordt dit seizoen zesde in de Serie A. Buffon maakt op 29 oktober 1997 zijn debuut voor de nationale ploeg van Italië. Hij keept in een goede wedstrijd in de sneeuw tegen Rusland, maar wordt geklopt door teamgenoot Fabio Cannavaro (1-1). Buffon gaat als tweede keeper mee naar het WK 1998 in Frankrijk, maar komt daar niet in actie. Italië wordt in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door het gastland.

Volledig scherm Gianluigi Buffon in 1998. © Getty

1998/1999

Buffon: 51 wedstrijden. Parma wordt dit seizoen vierde in de Serie A. De ploeg van Alberto Malesani wint in het Luzhniki Stadion in Moskou de UEFA Cup, door Olympique Marseille overtuigend (3-0) te verslaan. Bovendien wint Parma dat seizoen de Italiaanse beker, door Fiorentina over twee duels (thuis 1-1, uit 2-2) te verslaan.

1999/2000

Buffon: 43 wedstrijden. Parma wordt dit seizoen vijfde in de Serie A. Aan het begin van dit seizoen wordt wel de Italiaanse Supercup gewonnen. Buffon gaat als eerste doelman richting het EK 2000, maar breekt een paar dagen voor het toernooi in België en Nederland ongelukkig zijn hand. Francesco Toldo (Fiorentina) vervangt Buffon en doet dat uistekend.



Casillas: 47 wedstrijden. Casillas maakt op 12 september 1999 zijn debuut onder trainer John Toshack en behoudt ook onder Vicente del Bosque, die in november het roer overneemt, zijn plek. Real Madrid wordt vijfde in La Liga, maar wint wel de Champions League. De net 19-jarige Casillas blinkt uit in de finale tegen Valencia (3-0) in Parijs. Als beloning mag Casillas die zomer ook direct mee naar het EK 2000 in België en Nederland, maar daar krijgt Valencia-doelman Santiago Cañizares de voorkeur van de Spaanse bondscoach José Antonio Camacho.

Volledig scherm Iker Casillas na de gewonnen Champions League-finale op 24 mei 2000. © anp

2000/2001

Buffon: 43 wedstrijden. Parma wordt dit seizoen vierde in de Serie A. De finale van de Coppa Italia gaat verloren tegen Fiorentina. Na dit seizoen maakt Buffon voor 53 miljoen euro de overstap naar Juventus. Daar vervangt hij Edwin van der Sar, die naar Fulham verkast. Buffon kon ook naar FC Barcelona en AS Roma, maar kiest op aanraden van zijn vader voor Juve.



Casillas: 47 wedstrijden. Ook in zijn tweede seizoen komt Casillas tot liefst 47 wedstrijden in alle competities. Real Madrid wordt kampioen in Spanje, met zeven punten voorsprong op het Deportivo de La Coruña van Roy Makaay. In de halve finale van de Champions League is Bayern München te sterk.

Volledig scherm Gianluigi Buffon in het shirt van Parma, januari 2000. © Getty

2001/2002

Buffon: 45 wedstrijden. Juventus wordt dat seizoen kampioen in de Serie A, met een punt meer dan AS Roma. In de finale van de Coppa Italia verliest Juventus dat seizoen van Parma, al komt Buffon niet in actie in de beker. In de zomer van 2002 speelt Buffon zijn eerste eindtoernooi. Hij komt met Italië tot de achtste finales, waarin Buffon geen antwoord heeft op een golden goal van Ahn Jung-whan ('117) van gastland Zuid-Korea.



Casillas: 40 wedstrijden. Real Madrid wordt dat seizoen derde in La Liga. Casillas raakt zijn plaats weer kwijt aan de ervaren César Sánchez, maar die raakt vlak voor de Champions League-finale in Glasgow geblesseerd. Casillas keept tegen Bayer Leverkusen (2-1 winst) een uitstekende wedstrijd en staat internationaal op de kaart. Hij keept die zomer op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea zijn eerste eindtoernooi. Casillas blinkt uit in de achtste finale tegen Ierland, door in de strafschoppenserie liefst drie penalty's te keren. In de kwartfinale is Zuid-Korea na strafschoppen echter met 5-3 te sterk.

Volledig scherm Iker Casillas in actie tegen Robbie Keane op het WK 2002. © Getty

2002/2003

Buffon: 48 wedstrijden. Juventus wordt dat seizoen opnieuw kampioen in de Serie A, met zeven punten meer dan Internazionale. Op Old Trafford verliest Juventus de finale van de Champions League na strafschoppen van AC Milan. Buffon stopt twee penalty's, maar Juventus mist zelf ook drie keer.



Casillas: 55 wedstrijden. Casillas staat zijn plek na die Champions League-finale niet meer af en keept dat seizoen alle wedstrijden. Real Madrid wordt kampioen in La Liga. In de kwartfinale van de Champions League speelt Real Madrid een historische kwartfinale tegen Manchester United (3-1 in Madrid, 3-4 in Manchester), maar Real wordt in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door het Juventus van Davids, Del Piero en Buffon.

Volledig scherm Gianluigi Buffon in het shirt van Juventus in 2003. © Getty

2003/2004

Buffon: 39 wedstrijden. Juventus wordt dat seizoen derde in de Serie A. Buffon keept na dit seizoen op het EK 2004 in Portugal, waar Italië strandt in een poule met Denemarken, Zweden en Bulgarije.



Casillas: 50 wedstrijden. Real Madrid wordt vierde in de competitie onder de Portugese trainer Carlos Queiroz. In de Champions League is AS Monaco in de kwartfinale te sterk. Op het EK 2004 in Portugal verdedigt Casillas wederom het Spaanse doel, maar ook Spanje overleeft de groepsfase niet.

2004/2005

Buffon: 48 wedstrijden. Juventus wordt dit seizoen kampioen in de Serie A, al wordt deze Scudetto later afgepakt wegens het Calciopoli-schandaal. In de kwartfinales van de Champions League is de latere winnaar Liverpool te sterk.



Casillas: 47 wedstrijden. Met een team vol Galacticos (Beckham, Figo, Guti, Raúl, Roberto Carlos, Ronaldo, Owen, Zidane) wordt Real Madrid dat seizoen tweede, vier punten onder FC Barcelona. In de achtste finales van de Champions League is Juventus, net als twee jaar eerder, sterker.

Volledig scherm Iker Casillas in 2005. © Getty

2005/2006

Buffon: 24 wedstrijden. Buffon raakt aan het begin van dit seizoen geblesseerd na een botsing met de Braziliaan Kaká van AC Milan. Na een operatie aan zijn schouder keert hij in de tweede seizoenshelft sterk terug. Juventus wordt dat seizoen opnieuw kampioen, maar wordt die zomer teruggezet naar de Serie B vanwege het Calciopoli-schandaal, waarvoor verschillende clubs worden gestraft. De zomer van 2006 wordt, ondanks dit schandaal, echter een onvergetelijke voor de Italianen. De nationale ploeg wordt op het WK in Duitsland tot grote verrassing wereldkampioen. Buffon speelt een glansrol voor La Squadra Azzurra, door in de finale onder meer fantastisch op te treden na een kopbal van Zinedine Zidane. In de beslissende strafschopppenreeks mist alleen de Fransman David Trezeguet, zijn ploeggenoot bij Juventus.



Casillas: 48 wedstrijden. Real Madrid eindigt wederom als tweede in La Liga, twaalf punten achter het Barcelona van Rijkaard en Ronaldinho. Op het WK 2006 keept Casillas een goed toernooi, maar in de kwartfinale is Frankrijk aan de hand van Zinedine Zidane met 3-1 te sterk.

Volledig scherm Gianluigi Buffon met de wereldbeker in 2006. © Getty

2006/2007

Buffon: 40 wedstrijden. Buffon keert als wereldkampioen terug naar Italië, maar moet wel aantreden in de Serie B. Juventus wordt ook daar direct kampioen, met zes punten voorsprong op Napoli.



Casillas: 45 wedstrijden. Real Madrid wordt dat seizoen voor het eerst sinds 2003 weer kampioen van Spanje. Op de slotdag wint Real Madrid thuis met 3-1 van Real Mallorca, waarna een groot feest losbarst in Madrid. Real Madrid heeft net als FC Barcelona 76 punten verzameld, maar deed het beter in de onderlinge duels. Ruud van Nistelrooy wordt dat seizoen topscorer in La Liga met 25 treffers.

2007/2008

Buffon: 35 wedstrijden. Juventus is weer terug in de Serie A en wordt dat seizoen derde onder trainer Claudio Ranieri. Op het EK 2008 moet Buffon drie keer vissen in het openingsduel tegen Nederland (3-0). Door een 2-0 overwinning op Frankrijk gaat Italië nog wel door naar de kwartfinales, maar daarin is Spanje na strafschoppen te sterk.



Casillas: 46 wedstrijden. Real Madrid wordt opnieuw landskampioen, met acht punten meer dan Villarreal en achttien punten meer dan Barcelona. In de achtste finales van de Champions League is AS Roma te sterk. Na het seizoen wint Casillas met Spanje het EK 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. In de finale tegen Duitsland (1-0) maakt Fernando Torres de winnende goal en wint Spanje voor het eerst sinds het EK van 1964 weer een internationaal eindtoernooi. Casillas mag als aanvoerder de beker omhoog tillen.

2008/2009

Buffon: 30 wedstrijden. Juventus wordt dat seizoen tweede in de Serie A, op tien punten achterstand van kampioen Internazionale. In de achtste finales van de Champions League is Chelsea te sterk.



Casillas: 47 wedstrijden. Real Madrid wordt dat seizoen tweede. In de achtste finale van de Champions League is Liverpool over twee duels met 5-0 te sterk.

2009/2010

Buffon: 35 wedstrijden. Juventus wordt dat seizoen teleurstellend zevende in de Serie A. Juventus eindigt in de groepsfase van de Champions League als derde en moet na de winterstop verder in de Europa League. In de zestiende finales wordt Ajax uitgeschakeld, daarna wacht Fulham in de achtste finales. Het heenduel in Turijn wordt met 3-1 gewonnen, maar op Craven Cottage gaat Juventus met 4-1 onderuit. Het WK 2010 in Zuid-Afrika wordt ook geen succes voor Buffon. Italië haalt in een poule met Slowakije, Paraguay, Nieuw-Zeeland slechts twee punten en mag naar huis.



Casillas: 46 wedstrijden. Real Madrid behaalt onder Manuel Pellegrini liefst 96 punten, maar FC Barcelona doet het onder Pep Guardiola (99 punten) nog beter. In de Champions League is opnieuw de achtste finale het eindstation voor Real Madrid. Nu is Olympique Lyon weer te sterk. Na een seizoen zonder prijzen vertrekt Casillas echter vol goede moed naar Zuid-Afrika. Spanje begint op het WK met een 1-0 nederlaag tegen Zwitserland, maar blijkt daarna onverslaanbaar. Nederland wordt in de finale in Johannesburg met 1-0 verslagen door een goal van Andres Iniesta in de verlenging. Deze goal had echter nooit gemaakt kunnen worden wanneer Iker Casillas zijn ploeg niet in leven had gehouden. Arjen Robben zal ongetwijfeld nog wel eens wakker liggen van de teen van Casillas.

Volledig scherm Iker Casillas kust de wereldbeker in 2010. © Getty

2010/2011

Buffon: 17 wedstrijden. Juventus wordt dat seizoen wederom zevende in de Serie A. In de Europa League komt Juve niet door de poulefase.



Casillas: 54 wedstrijden. In het eerste seizoen onder José Mourinho eindigt Real Madrid als tweede in La Liga, vier punten achter Barcelona. Ook in de halve finale van de Champions League zijn Messi, Iniesta en Xavi ongrijpbaar voor Real. De Copa del Rey wordt wel gewonnen door De Koninklijke. Cristiano Ronaldo maakt in de verlenging de enige treffer in de finale tegen Barcelona.

2011/2012

Buffon: 35 wedstrijden. Juventus wordt dat seizoen onder de nieuwe trainer Antonio Conte eindelijk weer eens kampioen in de Serie A na een aantal zware jaren. De voorsprong op AC Milan bedraagt vier punten. Op het EK 2012 keept Buffon uitstekend en komt hij met Italië tot de finale. Daarin is Spanje met liefst 4-0 te sterk.



Casillas: 53 wedstrijden. Real Madrid wordt in het tweede seizoen onder Mourinho wel kampioen van Spanje. Zijn ploeg haalt dat seizoen liefst 100 punten, negen meer dan Barcelona. In de halve finale van de Champoins League is Bayern München na strafschoppen echter te sterk. Casillas wint na dit seizoen voor de derde keer op rij een eindtoernooi met Spanje, een unieke prestatie binnen het landenvoetbal.

Volledig scherm Iker Casillas en Gianluigi Buffon op het EK 2012. © Getty

2012/2013

Buffon: 44 wedstrijden. Juventus wordt wederom kampioen in de Serie A, met negen punten meer dan Napoli. In de Champions League reikt Juve tot de kwartfinale, waarin Bayern München te sterk is.



Casillas: 29 wedstrijden. Op 22 december 2012 wordt Casillas, tot grote verrassing van hem en iedereen, naar de bank verwezen door Mourinho. De Portugees verdenkt hem ervan de 'mol' te zijn in de kleedkamer die bepaalde verhalen lekt naar de Spaanse pers. Het zorgt voor grote verdeeldheid binnen de spelersgroep en onder de fans. Real Madrid wordt dat seizoen tweede en wordt in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Barcelona.

2013/2014

Volledig scherm Sergio Ramos en Iker Casillas met de Champions League in 2014. © Getty Buffon: 48 wedstrijden. Ook in het derde seizoen onder Antonio Conte wordt Juventus kampioen. In de Champions League wordt Juventus derde in een poule met Real Madrid, Galatasaray en FC Kopenhagen. In de halve finale van de Europa League is Benfica te sterk. Italië stelt daarna teleur op het WK 2014 in Brazilië. Italië wordt derde in een poule met Costa Rica, Uruguay en Engeland.



Casillas: 24 wedstrijden. Het seizoen daarop keept Casillas 24 wedstrijden, maar slechts twee in La Liga. Real Madrid wordt derde in de competitie, maar Casillas keept in de Copa del Rey en de Champions League. Deze worden beide gewonnen. In Lissabon pakt Real Madrid eindelijk La Décima (de tiende Champions League/Europa Cup I), door stadgenoot Atlético Madrid na verlenging met 4-1 verslaan. Het WK 2014 mondt voor Spanje en Casillas echter uit in een ramp. Het openingsduel met Oranje wordt met liefst 5-1 verloren en Casillas schuttert als nooit tevoren. Vijf dagen later wordt ook met 2-0 verloren van Chili en Spanje kan weer naar huis. Een tijdperk is ten einde.

2014/2015

Buffon: 47 wedstrijden. Antonio Conte wordt bondscoach van de nationale ploeg en ook onder zijn opvolger Massimilion Allegri wordt Juventus weer kampioen. Het gat met AS Roma bedraagt liefst 17 punten. In de Champions League haalt Juventus dat seizoen de finale, maar daarin is FC Barcelona met 3-1 te sterk. Juventus telt wel weer serieus mee in Europa, zoveel is duidelijk.



Casillas: 47 wedstrijden. Ondanks zijn slechte optreden op het WK 2014 herovert Casillas toch weer zijn plek onder de lat bij Real Madrid. Carlo Ancelotti stelt hem ook in de competitie weer op. Real Madrid wordt tweede in La Liga en wordt in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door het Juventus van Buffon.

2015/2016

Buffon: 43 wedstrijden. Juventus wordt voor de vijfde keer op rij kampioen in de Serie A. Bovendien wordt de Coppa Italia gewonnen. In de achtste finales van de Champions League is Bayern te sterk. Buffon keept die zomer weer een uitstekend eindtoernooi op het EK in Frankrijk. Hij reikt met Italië tot kwartfinales. Daarin is Duitsland na een krankzinnige strafschoppenserie uiteindelijk te sterk.



Casillas: 40 wedstrijden. Er is dan toch een einde gekomen aan het huwelijk tussen Casillas en Real Madrid. Zelf had hij graag zijn loopbaan afgesloten bij 'zijn' Real, maar Casillas kiest eieren voor z'n geld en verkast naar Porto. Weg van de spelletjes en hysterie, komt hij weer tot rust bij FC Porto. Zijn eerste seizoen in Portugal wordt er echter een zonder prijzen: Porto wordt derde in de competitie en grijpt ook naast de beker.

Cijfers