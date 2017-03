Bulgarije droomt nog altijd van 1994

Sterker nog, het ging helemaal mis in Bulgarije. De beruchte website WikiLeaks onthulde dat vrijwel alle voetbalclubs in Bulgarije door topcriminelen werd gebruikt om geld wit te wassen en snel geld te verdienen. De voetballiefhebbers verloren het vertrouwen in de sport. De toeschouwersaantallen in Bulgaarse stadions kelderden, tv-kijkers haakten af. En die periode is nog niet voorbij, want ook voor de interland tussen de Bulgaren en Oranje morgen in Sofia zijn nauwelijks kaarten verkocht.



De nieuwe Stoichkov is bovendien nog niet opgestaan. Zelfs geen nieuwe Balakov of Letchkov. Stoichkov stond een paar jaar geleden op het complex van Quick Boys opeens naar de training van Oranje te kijken. De aanvaller woont in Miami en hij vertelde dat hij zich zorgen maakte om het Bulgaarse voetbal. ,,Het Nederlandse voetbal zal altijd tot de top blijven behoren’’, zei de voormalig speler van Barcelona. ,,Bulgarije is na ons prachtige WK 1994 heel ver weggezakt. Nederland heeft ook een periode minder gespeeld, maar komt er wel weer bovenop. Geen zorgen om Oranje. En over Bulgarije? Tsja..’’