Burgemeester geeft goedkeuring nieuw stadion Chelsea

Vertrouwen in titel Feyenoord loopt iets terug na zeperd

11:50 Een meerderheid van de AD-lezers denkt nog steeds dat Feyenoord voor het eerst sinds 1999 naar de Coolsingel mag voor het kampioenschap, maar na de uitglijder op Spangen in de stadsderby tegen Sparta is het vertrouwen in de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst iets gedaald. Nog 59 procent van de stemmers op onze poll gelooft in een titel van Feyenoord, waar dat op 19 december nog 71 procent was.