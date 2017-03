Caballero: Op dezelfde manier aanvallen als tijdens de thuiswedstrijd

De eerste confrontatie tussen City en AS Monaco in de achtste finales van de Champions League ontaardde drie weken geleden in een spektakelstuk (5-3). ,,We hebben twee doelpunten voorsprong, maar mogen zeker niet denken dat we er al zijn. Als we de kwartfinales willen halen, zullen we in onze eigen stijl moeten spelen. Onze trainer Pep Guardiola wil altijd aanvallen en doelpunten maken. Belangrijk is wel dat we beter gaan verdedigen dan in de vorige wedstrijd.''



Met AS Monaco treft Manchester City de meest scorende ploeg van Europa. In de Ligue 1 maakte de ploeg van topschutter Radamel Falcao al 84 doelpunten.