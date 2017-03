Ceferin dreigt met sancties tegen Servië

Thorsdottir lijkt ook zeker van EK-selectie

20:03 Eythora Thorsdottir lijkt Sanne Wevers te mogen vergezellen naar het EK turnen in april in Roemenië. Tisha Volleman en Kirsten Polderman blijven nog even in onzekerheid. Maandag maakt vrouwenbondscoach Gerben Wiersma de EK-selectie bekend.