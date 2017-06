Ceferin wil WK naar Europa halen: Wij zijn in 2030 weer aan de beurt

Terugblik: degradatie dit seizoen onafwendbaar voor Achilles'29

31 mei GROESBEEK - Voor Achilles '29 was het dit seizoen vechten tegen de bierkaai. De ploeg had het al loodzwaar in de Jupiler League, maar toen de ploeg ook nog eens drie punten aftrek kreeg was degradatie onafwendbaar. Een terugblik aan de hand van vijf beelden.