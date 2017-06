Champions League-finale van 2019 in Bakoe of Madrid

Oud-coach Becker adviseert Djokovic: Tijd voor nieuwe coach

17:57 Voormalig tenniskampioen Boris Becker vindt dat Novak Djokovic op zoek moet naar een nieuwe coach. ,,Andre Agassi is een supercoach, maar hij miste op Roland Garros de tweede week toen Djokovic hem het meest nodig had'', zei de Duitse oud-coach van Djokovic in zijn rol als commentator bij Eurosport.