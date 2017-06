Champions League-finale van 2019 in Baku of Madrid

Critérium Du Dauphiné Richie Porte deelt tikje uit aan Froome, witte trui voor Oomen

16:44 Richie Porte heeft de eerste krachtmeting tussen de Tourfavorieten gewonnen. De Australiër won de tijdrit over 23,5 kilometer in het Critérium Du Dauphiné. Hij was sneller dan Tony Martin en Alejandro Valverde. Froome ontgoochelde met een achtste plaats. Thomas De Gendt behoudt de gele leiderstrui.