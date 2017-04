Chapecoense haalt 'broers van Nacional' in als helden

Maar voetbal is vandaag bijzaak in Chapecó. De dag staat vooral in het teken van vriendschap en verbroedering. Overal in de stad hangen welkomstboodschappen voor Nacional. ‘Als een broer ons bezoekt, stroomt de stad over van emoties’, is een van de teksten. Er zijn herdenkingen, maar ook vuurwerk- en videoshows waarvoor Edson Erdman is ingehuurd, een van de artistieke vormgevers achter de Spelen van Rio.



Vanmiddag wordt de eerste steen gelegd van het ‘Medellin Park’ dat in Chapecó wordt aangelegd. Burgemeester Luciano Buligon heeft een lokale vrije dag afgekondigd, zodat elke inwoner van de stad deel kan nemen aan het programma. Aan het eind van de middag zullen de fans in optocht naar de Arena Conda marcheren voor de wedstrijd.