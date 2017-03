Chelsea-coach Conte: We hebben nog 24 punten nodig

,,We hebben in mijn optiek nog 24 punten nodig'', liet de Italiaan vandaag weten. Chelsea staat met nog elf duels te spelen tien punten voor op de 'naaste' achtervolgers Tottenham Hotspur en Manchester City. Volgens Conte moet Chelsea, dat ook nog kans maakt op de FA Cup, derhalve nog acht keer winnen om de landstitel veilig te stellen. Zaterdag gaat de koploper op bezoek bij nummer negen Stoke City.



,,We moeten niet de fout maken om te veel naar de toekomst te kijken'', benadrukte Conte, bezig aan zijn eerste seizoen bij de Londense topclub. ,,Het is belangrijk voor ons om van wedstrijd naar wedstrijd te blijven leven. Alleen op die manier kunnen we ons doel bereiken.''



Over zijn eigen toekomst wilde de veelgeprezen Conte niet veel kwijt. Naar verluidt zou hij bij Chelsea meer invloed willen gaan uitoefenen op het aan- en verkoopbeleid. Pas als die uitbreiding van zijn rol is geregeld, zou hij willen praten over een nieuw contract. ,,Ik zeg het nogmaals: ik heb het prima naar mijn zin bij Chelsea. Gezamenlijk zoeken en vinden we de juiste oplossingen. Ik heb met iedereen bij de club een goede verstandhouding.''