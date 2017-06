Chili en Duitsland na gelijkspel bijna zeker van halve finales

Alexis Sanchez bracht Chili na zes minuten al op voorsprong in Kazan met zijn 38ste goal in 109 interlands. De 28-jarige aanvaller van Arsenal werd daarmee all-time topscorer van de nationale ploeg van Chili. Hij passeerde Marcelo Salas, die op 37 goals bleef steken.

Duitsland kwam vijf minuten voor rust weer op gelijke hoogte door een goal van Lars Stindl, die ook al trefzeker was in de eerste poulewedstrijd tegen Australië (3-2 winst). Bondscoach Joachim Löw moet door het gelijkspel in Kazan nog minimaal één wedstrijd geduld hebben voor zijn honderdste zege met Die Mannschaft.

Duitsland en Chili staan na hun gelijkspel beiden op vier punten na twee duels. Kameroen en Australië pakten vanavond hun eerste punt op het toernooi in Rusland. Zondag om 17.00 uur zijn de laatste wedstrijden in groep B: Chili - Australië en Duitsland - Kameroen. Chili en Duitsland hebben hierin genoeg aan een gelijkspel voor een plek in de halve finales van de Confederations Cup.

In de tweede helft was het duel meer in evenwicht. Duitsland werd zelfs sterker, hetgeen waarschijnlijk viel te verklaren door de vele energie die de Chilenen voor rust in de wedstrijd stopten. Amin Younes, aanvaller van Ajax, kreeg opnieuw geen speelminuten en bleef net als tijdens het eerste duel met Australië op de bank.

Volledig scherm Alexis Sanchez. © Getty Images