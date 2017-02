Cijfers zijn in voordeel Ajax

Ajax ziet de belangrijke wedstrijd tegen Legia met veel vertrouwen tegemoet. De Amsterdammers wonnen afgelopen zondag de lastige uitwedstrijd bij Vitesse, en de uitslag in Warschau biedt volop perspectief. Miljoenenaankoop David Neres zit vanavond voor het eerst bij de selectie. De Braziliaan komt in de plaats van Justin Kluivert, die dinsdag nog speelde in de UEFA Youth League.



Legia kende een mindere voorbereiding op het duel in Amsterdam. In eigen huis ging de ploeg van Jacek Magiera zondag kansloos ten onder tegen de nummer laatst van de Poolse Ekstraklasa. En dat terwijl het met nagenoeg dezelfde namen aan de start van deze wedstrijd verscheen als een paar dagen daarvoor tegen Ajax.



• Ajax won voor de 0-0 van vorige week in Warschau alle vier de Europese wedstrijden van Poolse opponenten.

• Davy Klaassen heeft in zijn carrière negen keer gescoord in het shirt van Ajax in Europees verband. Dit is evenveel als Zlatan Ibrahimovic. Met een doelpunt vanavond komt hij op gelijke hoogte met Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert en Shota Arveladze. Marco van Basten scoorde voor Ajax elf keer in Europa.

• Bij een verlies in Amsterdam verliezen de Polen voor het eerst vier uitwedstrijden op rij in Europees verband.

• Legia won slechts één van de laatste negen wedstrijden in de Europa League (G2-V6). Alleen tegen Midtjylland in november van 2015 was Legia de sterkste.

• Bertrand Traoré (Ajax) en Valeri Qazaishvili (Legia) speelden samen bij Vitesse. Hun trainer was toen Peter Bosz, die nu hoofdverantwoordelijke is bij Ajax.