City en Liverpool houden punt over aan meeslepende kraker

De laatste wedstrijd van dit Premier League-weekend werd een heerlijk toetje. City had aanvankelijk het overwicht, maar na halve mogelijkheden voor Kevin De Bruyne - schotje in de korte hoek - en David Silva - schot net naast - namen The Reds de touwtjes langzaam maar zeker in handen.

Dat begon met een moment waarbij Sadio Mané veel sneller was dan Nicolas Otamendi, maar in de afronding tegen het been van de meesprintende Argentijn schopte en geen penalty kreeg. Even later kreeg ook Georginio Wijnaldum geen strafschop, terwijl Joël Matip, Roberto Firmino en Adam Lallana eveneens verzuimden de score te openen.

Meeslepend

Vijf minuten na rust kreeg Liverpool wél loon naar werken. Gaël Clichy legde Roberto Firmino neer in het strafschopgebied, waardoor voormalig Man City-speler James Milner vanaf de stip de score opende. Maar dit keer was het de thuisploeg die zich terug in de wedstrijd knokte, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de gelijkmaker van Sergio Agüero.