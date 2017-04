De voetbalderby in Manchester heeft vanavond geen winnaar opgeleverd. Het immer beladen duel tussen City en United eindigde in 0-0. Daardoor bleef het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst één punt in het voordeel van City, dat op de vierde plek staat. Die plek in de eindstand is goed voor deelname aan de voorronde van de Champions League.